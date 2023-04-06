06.04.2023 21:19 Дмитро Колонєй

Зі Швеції у Харків привезли та презентували унікальні документи (фото)

Перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак і заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Тетяна Чечетова-Терашвілі провели зустріч з представниками шведської музейно-архівної спільноти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Харків відвідали директор Національного архіву Швеції Йоганна Фріс Маркевич та директор Національного музею військової історії Швеції Гелена Ронлунд.

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«Для нас дуже важливо побувати в Харкові, щоб розповісти у себе в країні про героїзм української нації. Ми хочемо, щоб про мужність харків’ян і українців знав увесь світ», - зазначила Йоганна Фріс Маркевич.

Гості презентували копію карти України XVII століття, яка зберігалася в архівних фондах Швеції, а також раритетні примірники з листування гетьмана Івана Мазепи.

«Ми розраховуємо на плідну співпрацю в архівному та музейному секторі. Ви - мужні жінки, які зважилися приїхати до Харкова, і ми вдячні, що ви проявили солідарність з нами і розкажете світові про Харків - місто справжніх героїв!» - підкреслив Олександр Новак.



