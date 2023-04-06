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06.04.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Зі Швеції у Харків привезли та презентували унікальні документи (фото)

Перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак і заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Тетяна Чечетова-Терашвілі провели зустріч з представниками шведської музейно-архівної спільноти.

Презентували унікальні документи зі Швеції у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Харків відвідали директор Національного архіву Швеції Йоганна Фріс Маркевич та директор Національного музею військової історії Швеції Гелена Ронлунд.
 
 
«Для нас дуже важливо побувати в Харкові, щоб розповісти у себе в країні про героїзм української нації. Ми хочемо, щоб про мужність харків’ян і українців знав увесь світ», - зазначила Йоганна Фріс Маркевич.
 
Гості презентували копію карти України XVII століття, яка зберігалася в архівних фондах Швеції, а також раритетні примірники з листування гетьмана Івана Мазепи.
 
Презентували унікальні документи зі Швеції у Харкові
 
Презентували унікальні документи зі Швеції у Харкові
 
«Ми розраховуємо на плідну співпрацю в архівному та музейному секторі. Ви - мужні жінки, які зважилися приїхати до Харкова, і ми вдячні, що ви проявили солідарність з нами і розкажете світові про Харків - місто справжніх героїв!» - підкреслив Олександр Новак.
 
Презентували унікальні документи зі Швеції у Харкові
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  співробітництво, харків
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