    
Главная Новини Харкова Влада У Харкові зустрілися міністри оброни двох країн
04.04.2023  21:43   Дмитро Колонєй

У Харкові зустрілися міністри оброни двох країн

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас відвідали Харків.


У Харкові зустрілися міністри оброни двох країн

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду та ХОВА, головним питанням зустрічі Міністра оборони України Олексія Резнікова та його литовського колеги Арвідаса Анушаускаса було підвищення обороноздатності Харківщини.

Читайте також: Ігоря Терехова нагороджено медаллю «Золотий тризуб»

Спільно з міністрами оборони України та Литви відвідали постраждалу від масованих російських обстрілів Салтівку та оцінили масштаби завданих ворогом руйнувань.
 
На зустрічі з військовослужбовцями Сил оборони України пан Рєзніков відзначив мужність та професійність захисників Харківщини та вручив їм державні нагороди та відзнаки. Крім того, нагороди отримали поранені бійці та медичні працівники області.
 
Зустрілися міністри оброни двох країн у Харкові
 
Обговорили також військову допомогу Україні, питання розмінування та відновлення інфраструктури. Пан Анушаускас запевнив у незмінності курсу Литви на підтримку України та надання допомоги стільки, скільки буде потрібно. 
 
Зустрілися міністри оброни двох країн у Харкові
 
Під час візиту мера Харкова Ігоря Терехова і очільника ХОВА Олега Синєгубова булоа нагороджено медаллю "Золотий тризуб".
 
 

Источник:   Міськрада, ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, зустріч, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.04 Суспільство Українцям на тимчасово окупованих територіях порадили виїхати або готуватися 04.04 Армія Від ударів ворога постраждали приордонні селища Харківщини 04.04 Надзвичайні події Спецслужбами України встановлені окупанти, які зґвалтували українську жінку на Харківщині
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 