04.04.2023 21:43 Дмитро Колонєй

У Харкові зустрілися міністри оброни двох країн

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас відвідали Харків.



У Харкові зустрілися міністри оброни двох країн



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду та ХОВА, головним питанням зустрічі Міністра оборони України Олексія Резнікова та його литовського колеги Арвідаса Анушаускаса було підвищення обороноздатності Харківщини.

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Спільно з міністрами оборони України та Литви відвідали постраждалу від масованих російських обстрілів Салтівку та оцінили масштаби завданих ворогом руйнувань.

На зустрічі з військовослужбовцями Сил оборони України пан Рєзніков відзначив мужність та професійність захисників Харківщини та вручив їм державні нагороди та відзнаки. Крім того, нагороди отримали поранені бійці та медичні працівники області.

Обговорили також військову допомогу Україні, питання розмінування та відновлення інфраструктури. Пан Анушаускас запевнив у незмінності курсу Литви на підтримку України та надання допомоги стільки, скільки буде потрібно.

Під час візиту мера Харкова Ігоря Терехова і очільника ХОВА Олега Синєгубова булоа нагороджено медаллю "Золотий тризуб".



