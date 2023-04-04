У Харкові зустрілися міністри оброни двох країн

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас відвідали Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду та ХОВА, головним питанням зустрічі Міністра оборони України Олексія Резнікова та його литовського колеги Арвідаса Анушаускаса було підвищення обороноздатності Харківщини.
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День підходить для будь-яких важливих завдань, будь то ділові переговори або освідчення в коханні. Головне сьогодні – не розтратити свій потенціал на дрібниці.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Свято веб-майстра відзначається 4 квітня тому що дата 4.04 нагадує за своїм написанням помилку 404 («Сторінку не знайдено»).
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