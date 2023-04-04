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04.04.2023  21:20   Василь Голосний

У Харкові триває акція "Зелена весна" (фото)

У Харкові проходить акція "Зелена весна". До прибирання і благоустрою територій долучились мешканці та комунальні служби усіх районів міста.

Харків, ЖКГ
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Один з дворів Холодногірського району, у якому восени минулого року був приліт, також відновлюють і наводять красу: обрізають кущі, прибирають сухе листя та висаджують квіти.
 
Важливим акцентом благоустрою в цьому дворі є очищення території від уламків пошкоджених прильотами будинків, повідомляє РЕДПОСТ. На сьогодні подвір'я вже прибране від цегли та арматури -  вивезено 47 тисяч кубометрів негабариту, розповідає Василь Буслаєв, заступник начальника Жилкомсервісу:
 
"У Хододногірському районі сьогодні на обслуговуванні КП "Жилкомсервіс" знаходиться 849 будинків, це 479 дворів. Сьогодні виконано близько 30 відсотків комплексу заходів, запланованих у рамках "Зеленої весни". Відновлюються елементи благоустрою, фарбуються. Працівники КП "Харківблагоустрій" проводять роботу з мешканцями щодо того, щоб люди теж брали участь у цьому комплексі заходів та стежили за своїми спорудами, такими як гаражі."
 
Комунальники запрошують всіх бажаючих приходити до них працювати. Кажуть: бути двірником сьогодні почесно. Кожен представник цієї професії за рік війни став героєм в очах всіх харків'ян.

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Тэги:  харків, жкг, зелена весна, холодногірський
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