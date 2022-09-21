Наслідки обстрілу житлових будинків у Холодногірському районі Харкова (фото)

Близько другої години ночі 21 вересня ворожого обстрілу зазнали житлові забудови у Холодногірському районі Харкова.
Як передає РЕДПОСТ, снаряди РСЗО Смерч завдали пошкоджень двом багатоповерховим житловим будинкам.
У 10-типоверховому будинку ракета зруйновала технічний поверх. Ще одна ракета прилетіла в 9-поверхових житловий дім, зруйнувавши технчній етаж та частково 8 та 9 поверхи.
Робітники комунальних служб на місці ліквідують наслідки ракетного удару.
День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень та ввечері - без опадів.
Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню та відмови від насильства.
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