    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Наслідки обстрілу житлових будинків у Холодногірському районі Харкова (фото)
21.09.2022  12:34   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу житлових будинків у Холодногірському районі Харкова (фото)

Близько другої години ночі 21 вересня ворожого обстрілу зазнали житлові забудови у Холодногірському районі Харкова.


Фото: Василь Голосний

Як передає РЕДПОСТ, снаряди РСЗО Смерч завдали пошкоджень двом багатоповерховим житловим будинкам.

У 10-типоверховому будинку ракета зруйновала технічний поверх. Ще одна ракета прилетіла в 9-поверхових житловий дім, зруйнувавши технчній етаж та частково 8 та 9 поверхи.

Робітники комунальних служб на місці ліквідують наслідки ракетного удару.

Фотогалерея

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Надзвичайні події Вночі ворог вдарив ракетою по залізничній колії у Харкові (фото) 21.09 Надзвичайні події Житлові дев’ятиповерхівки в Харкові обстріляли з РСЗВ Смерч, - Прокуратура (фото) 21.09 Надзвичайні події Ракетні удари по Харкову: в багатоповерхівці були заблоковані люди (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 