Ситуація з виїздом із України 21 вересня на західних пунктах пропуску

В этот день

Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.

Прогноз погоди у Харкові на 21 вересня Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень та ввечері - без опадів.