    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 21 вересня на західних пунктах пропуску
21.09.2022  12:53   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 21 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 21 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 55 легкових авто;
  • «Шегині» - 20 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  10 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 15 легкових авто, 3 автобуси.

Нагадуємо, на звільненій теріторії Харківської області продовжують ліквідовувати наслідки бойових дій на дорогах державного значення.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.09 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 20 вересня на західних пунктах пропуску 19.09 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 19 вересня на західних пунктах пропуску 18.09 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 18 вересня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 