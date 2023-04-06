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06.04.2023  21:51   Дмитро Колонєй

Готуємо печериці з авокадо, перцем та пряними травами

Корисна та дуже швидка у приготуванні страва.

Як приготувати печериці з авокадо, перцем та пряними травами
 
Як пише РЕДПОСТ, це дуже корисна страва просто криниця не тільки білків і вуглеводів, але і мінеральних речовин, вітамінів і кислот.
 

Печериці з авокадо, перцем та пряними травами

 
    

Продукти:

 

  • великі печериці - 15-20 шт.;
  • авокадо середнього розміру - 2 шт.;
  • солодкий перець різних кольорів – 3 шт.;
  • свіжий томат - 4 шт.;
  • зелена цибуля - 1 пучок;
  • свіжий базилік - 50 г;
  • часник - 2 зубчики;
  • соєвий соус - 3 ст. л.;
  • кунжут – для прикраси.
Як приготувати печериці з авокадо, перцем та пряними травами

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Взяти досить стиглий авокадо, тільки не перестиглий, очистти і нарізати кубиками.
  2. Гриби промит.
  3. Ножем акуратно відокремити капелюшки, намагаючись не пошкодити.
  4. Дрібно нарізати перець, томат, грибні ніжки, що залишилися, цибулю і базилік.
  5. Часник пропустити через часнику або натерти на дрібній тертці.
  6. Овочі змішати та полити соєвим соусом.
  7. Заповнити капелюшки овочевою начинкою.
  8. Запікти 10 хвилин при температурі 180 °C.
  9. Зверху можна присипати кунжутом.

Смачного!

 
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Тэги:  рецепт, печериці, перець, авокадо
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