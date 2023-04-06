06.04.2023 21:51 Дмитро Колонєй
Готуємо печериці з авокадо, перцем та пряними травами
Корисна та дуже швидка у приготуванні страва.
Як пише РЕДПОСТ
, це дуже корисна страва просто криниця не тільки білків і вуглеводів, але і мінеральних речовин, вітамінів і кислот.
Печериці з авокадо, перцем та пряними травами
Продукти:
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великі печериці - 15-20 шт.;
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авокадо середнього розміру - 2 шт.;
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солодкий перець різних кольорів – 3 шт.;
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свіжий томат - 4 шт.;
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зелена цибуля - 1 пучок;
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свіжий базилік - 50 г;
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часник - 2 зубчики;
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соєвий соус - 3 ст. л.;
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кунжут – для прикраси.
Покроковий рецепт приготування
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Взяти досить стиглий авокадо, тільки не перестиглий, очистти і нарізати кубиками.
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Гриби промит.
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Ножем акуратно відокремити капелюшки, намагаючись не пошкодити.
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Дрібно нарізати перець, томат, грибні ніжки, що залишилися, цибулю і базилік.
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Часник пропустити через часнику або натерти на дрібній тертці.
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Овочі змішати та полити соєвим соусом.
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Заповнити капелюшки овочевою начинкою.
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Запікти 10 хвилин при температурі 180 °C.
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Зверху можна присипати кунжутом.
Смачного!
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