Готуємо печериці з авокадо, перцем та пряними травами

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Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.

Прогноз погоди у Харкові на 6 квітня Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується.