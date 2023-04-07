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07.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.

крокус

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +9°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 72%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 72%. Температура повітря +14°...+12°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • 7 квітня відзначається свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. "На Благовіщення весна зиму поборола", - вважають в народі, хоча відомі і благовіщенські морози.
  • Цього деня відбувається третя зустріч весни.
  • Якщо 7 квітня вітер, іній і туман - до неврожайного року.
  • Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі.
  • Якщо Благовіщення холодне - слід чекати сорок ранкових морозів.
  • На Благовіщення гроза - до теплого літа.
  • Небо безхмарне, сонце яскраве - бути літу грозовому; відлига - багато морозів попереду.
  • Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна рання буде.
  • Для рибалок це хороший день - на Благовіщення риба добре клює.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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