Прогноз погоди у Харкові на 7 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +9°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 72%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 72%. Температура повітря +14°...+12°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Гороскоп зовсім не підходить для організації та спокійного ведення справ, тому переробити все, що заплановано на завтра, навряд чи вдасться.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.
Благовіщення Пресвятої Богородиці — світле християнське свято, яке православна церква відзначає 7 квітня (за новим стилем), і в православ'ї воно входить до двонадесятих свят.
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