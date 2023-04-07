07.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Гороскоп зовсім не підходить для організації та спокійного ведення справ, тому переробити все, що заплановано на завтра, навряд чи вдасться.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки гороскопу радять Овну поринути у фантастичний світ віртуальної реальності! Щоб розпочати подорож до Матриці, Овну достатньо відкрити цікаву книгу чи купити квиток на фільм. Яскрава уява, яку наділяє Овна сьогоднішній день, зробить все інше: Овен отримає справжнє задоволення, споглядаючи неіснуючі, але такі реальні світи. Це допоможе йому відпочити від звичайних справ і зарядитись позитивною енергією. Тим більше, що до вирішення конкретних завдань день його все одно не схиляє.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки гороскопа не радять Тельцю братися за будь-які справи, де він змушений покладатися на інших, - мимоволі чи мимоволі навколишні здатні його підвести. Це стосується будь-яких завдань та питань, які Тельцю сьогодні доведеться вирішувати, чи то робітники, чи особисті. Щоб справи протягом дня просувалися гладко, Тельцю необхідно сподіватися лише одну людину у світі: себе самого. Ну а проекти, які вимагають злагоджених колективних дій, краще відкласти на згодом.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки ризикують стати об'єктом нападок і причіпок з боку оточуючих. Насамперед це стосується далеких знайомих та колег, проте не виключено, що навіть від коханої людини чи кращих друзів Близнюкам сьогодні доведеться вислухати свою порцію критики. Можливо, хтось із оточуючих буде незадоволений їхніми словами, зовнішнім виглядом чи продуктивністю роботи. Хто б це не був, він про це пошкодує: якщо Близнюків як слід роздратувати, вони не полізуть за словом у кишеню і зуміють дати відсіч кривдникові!

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки гороскопу передвіщають Раку чудовий день, коли він здатний демонструвати навколишнім лідерські якості та переможний настрій! При цьому чим більше складнощів буде на його шляху, тим краще: Рак здатний увійти до бойового азарту, прибираючи зі шляху суперників і долаючи перепони. Зірки гороскопу радять Раку не розмінюватися на дрібниці, а взятися за ті справи, в яких він бачить найбільший потенціал. Його енергійність та цілеспрямованість допоможуть йому зробити крок назустріч успіху.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Відмінною рисою в гороскопі Лева може стати недолік впевненості у собі та нескінченні коливання. Через такий настрій Леву буде складно прийняти будь-яке рішення, навіть якщо від нього буде потрібно лише вибрати одну сукню з двох. Якщо ж ситуація вимагатиме від нього стрімких дій, Лев ризикує «зависнути» або зробити необдуманий крок. Щоб цього не сталося, йому необхідно зберігати холоднокровність. А краще – уникати будь-яких відповідальних кроків.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ситуація може змусити Діву відмовитись від якихось своїх планів. Може йтися про будь-що – про плани на вечір, на відпустку, на побачення, на ремонт... Якщо це станеться, зірки гороскопу радять Діві змиритися. Поступившись чимось сьогодні, Діва не пошкодує – згодом це здатне наблизити її до мети та забезпечити успіх. А ось чого Діві точно не варто робити, то це скаржитися на свої проблеми оточуючим. Пам'ятайте, дев'яносто відсоткам людей ваші проблеми не цікаві, а решта десять раді, що вони у вас є.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У гороскопі Терезів переважатиме внутрішня рівновага і бажання поділитися з оточуючими своїм позитивом. Завдяки цьому, Терези будуть схильні виявляти підвищену турботу про тих, хто перебуває з ними поряд. Сьогодні вони можуть взяти когось під свою опіку, допомогти справою чи дружньою порадою, вислухати. Втім, від такої благодійності Терези не залишаться в накладі – подяка оточуючих підніме Терези і в чужих, і у власних очах.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може з подивом виявити, що оточуючі намагаються таємно чи явно маніпулювати їм! Друзі, колеги і навіть кохана людина навряд чи проґавлять можливість трохи покомандувати Скорпіоном, хай навіть із найдобріших спонукань. Самому ж Скорпіонові буде важче, ніж звичайний опиратися впливу ззовні: він здатний випускати ініціативу з рук, надаючи її іншим. Якщо Скорпіонові не подобається такий стан справ, зірки гороскопу радять йому виявляти твердість, говорячи оточуючим «ні» і заважаючи їм сісти собі на шию.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День схилятиме Стрільця до бурхливої діяльності, але йому необхідно стримуватися, щоб не наламати дров! Саме сьогодні Стрільцеві найлегше впасти в оману і зробити якусь прикру помилку. Більше того, через свою неуважність Стрілець може помилитися навіть на порожньому місці, у питанні, яке він знає як свої шість пальців! Ось чому зірки гороскопу радять йому сьогодні взяти тайм-аут і добре відпочити. Ну а справи зачекають – так буде надійніше.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки гороскопу радять Козерогу присвятити якомога більше часу собі та всьому, що йому подобається, чи то хобі, фітнес, спа-салон, їжа чи шопінг. День обіцяє порадувати Козерога приємною розслаблюючою атмосферою, дозволяючи відчути гармонію зі світом та собою. А от в оточенні великої кількості людей – у робочому колективі чи навіть на дружній вечірці – Козеріг почуватиметься не у своїй тарілці. Сьогодні йому просто необхідно вирватися із суєти, щоб побути наодинці із собою. Або з людиною, яку він любить.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Поведінка Водолія багато в чому залежить від того, як розвиватимуться події. Зірки наділяють його запасами прихованої енергії, проте звільнитися ця енергія здатна лише в авральному режимі. Тож якщо сьогоднішній день не поставить перед Водолієм жодних надзавдань, на кшталт авралу на роботі чи спасіння світу, у його гороскопі переважатимуть апатія та лінощі. Однак достатньо статися чомусь непередбачуваному, як Водолій покаже набагато більше, на що він зазвичай здатний!

Риби (20 лютого – 20 березня)

У житті Риб можливі будь-які випадковості, у тому числі й такі, які припадуть Рибам не до вподоби. Запізнення через зламаний годинник, яєчня, що згоріла, «стрілка» на колготках, що виникла на порожньому місці суперечка… Все це і багато іншого може очікувати Риб цього непередбачуваного дня. Щоб звести непорозуміння до мінімуму, зірки гороскопу радять Рибам менше витати у хмарах і зосередитись на тому, що їх оточує. Виявивши організованість, Риби покладуть край небажаним сюрпризам, залишивши двері відчиненими тільки для приємних несподіванок.



