07.04.2023 07:30 Рита Парфенова

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Благовіщення Пресвятої Богородиці — світле християнське свято, яке православна церква відзначає 7 квітня (за новим стилем), і в православ'ї воно входить до двонадесятих свят.





Це свято означає проголошення архангелом Гавриїлом Діві Марії благої вісті про зачаття і про народження Нею Богонемовля Христа.



Святкування Благовіщення встановлено церквою у IV столітті після того, як Різдво Христове виділилося на окреме свято. Дату Благовіщення встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва.



Наші пращури помітили, що в цей день наші пращури помітили, якщо у цей день зима буде довгою. Згідно з повір'ями, на Благовіщення Бог благословляє землю, рослини та «будь-яке дихання», а значить, після свята можна приступати до польових робіт.



З Благовіщенням у народі пов'язані деякі старовинні звичаї. Кажуть, що у Благовіщення «птах гнізда не в'є, дівиця коси не плете», тобто всяка робота вважається гріхом.



Для цього світлого та радісного дня існували певні молитви. Вважалося, що у найрадісніший для кожного християнина свято навіть у пеклі не карали грішників.



У день доброї звістки прийнято творити добрі та милосердні справи – відвідувати дитячі будинки та притулки, ув'язнених у в'язницях. Великою справою стане також відвідування тяжкохворих у хоспісах.



Існують найрізноманітніші та найцікавіші прикмети, пов'язані з цим днем. Не можна було того дня, на який випало благовіщенське свято, ні сіяти, ні розпочинати якихось нових справ. Щоб одяг довго носився, його не потрібно було вперше одягати цього дня.



Щоб рік був спокійним та вдалим, здоров'я не підводило, родина була поряд, треба обов'язково з'їсти просфору. Крихітки цього церковного хліба навіть змішували з насінням для отримання кращого врожаю.



У цей день усім, хто постить, дозволяється вживати в їжу рибні страви.



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Всесвітній день здоров'я веде свій відлік із 1948 року. Проте два роки, до 1950-го, захід проводився не 7 квітня, як сьогодні, а 22 липня. Спочатку дата – 22.06. – було визначено на честь затвердження Статуту організації охорони здоров'я. Потім її було змінено на 7.04. - День створення ВООЗ.



ВООЗ присвячує кожен щорічний Всесвітній день здоров'я будь-яким темам та проводить різноманітні пропагандистські заходи, як цього дня, так і тривалий час після 7 квітня. Зокрема їм приділяють увагу Генеральний секретар ООН та Генеральний директор ВООЗ у своїх щорічних посланнях, присвячених цьому дню.



Девіз 2023: Здоров'я для всіх.



Сьогодні, 7 квітня 2023 року, Всесвітня організація охорони здоров'я відзначить своє 75-річчя. Ця дата - привід згадати про минулі успіхи в галузі охорони здоров'я, які за останні сім десятиліть дозволили покращити якість життя людей. Це також можливість надати стимул діям щодо вирішення актуальних проблем здоров'я сьогоднішнього та завтрашнього дня.

Також цього дня

У 1348 році в Празі засновано Карлів університет, один із найстаріших у Європі та перший слов'янський університет.



1795 – у Франції прийнято закон, який запровадив метричну систему заходів та визначив одиниці довжини – метр та маси – кілограм. Надалі на метричну систему заходів перейшли майже всі країни світу.



1827 – англійський фармацевт Джон Вокер продав адвокату Ніксону перші сірники. Причому винайшов він їх випадково ще 1826 року.



1927 – американський вчений Г. Айвс продемонстрував перший у світі відеотелефон. Щоправда, зображення приймалося лише однією стороною.



1939 – народився Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер, сценарист та продюсер, володар чотирьох «Оскарів» («Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні»).



1954 – народився Джекі Чан (справжнє ім'я Конг Сунг Чан), гонконгський та американський актор, режисер і продюсер, постановник трюків («Зброя бога», «Розбірки в Бронксі», «Удар блискавки»).



1964 – народився Рассел Кроу, новозеландський актор. За виконання головної ролі у фільмі "Гладіатор" отримав "Оскар" у 2001 році.



1964 – IBM повідомляє про народження легендарної System/360. Мейнфрейми цього довго лідирували над ринком і становили основу комп'ютерного парку більшості країн світу. У СРСР відомі як системи з маркою ЄС ЕОМ.



1975 – у Парижі відбувся останній концерт Deep Purple за участю Річі Блекмора. Річі намагалися знайти заміну в особі Томмі Боліна, нічого хорошого з цього не вийшло, був випущений лише один посередній альбом Come Taste the Band.



1983 – народився Євген Кошовий, учасник «Студії «Квартал-95».



1994 – початок геноциду в Руанді (вбивство прем'єр-міністра та бельгійців з охорони, за 100 днів загинуло 937 тисяч осіб). Відзначається як Міжнародний день пам'яті про геноцид у Руанді.

Іменини відзначають:

Сава, Тихін, Юстін.



