09.07.2025 07:30 Рита Парфенова

9 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

9 липня 1972 року виконано перший ядерний вибух на території України з промисловою метою. Це сталося за два кілометри від селища Хрестище Харківської області.

Вибух влаштували, щоб загасити пожежу на свердловині бурової газової свердловини потужного газоконденсатного родовища.



Сама пожежа була штучного походження – газ підпалили, щоб запобігти наслідкам потужного викиду газоконденсату під час буріння нової свердловини, а потім не змогли погасити понад рік.



Весь буровий комплекс поступово поглинув величезний провал, який утворився внаслідок аварії.



Враховуючи позитивний результат застосування ядерного вибуху при гасінні газової свердловини, що горіла три роки на родовищі Урту-Булак в Узбецькій РСР (1966 рік), вчені запропонували забити аварійну свердловину за допомогою ядерного вибуху.



Підготовка до вибуху тривала чотири місяці в обстановці найсуворішої таємності. До середини літа 1972 року підготовчі роботи в районі свердловини, що горить, були завершені. Збоку аварійної колони пробурили похилу свердловину завдовжки 2400 м і помістили до неї циліндричний спецзаряд – ядерний вибуховий пристрій. Прилегла до смолоскипів територія була поділена на три кільцеві зони радіусом 3, 5 та 8 км. Внутрішнє кільце радіусом 400 м від епіцентру майбутнього вибуху огородили як особливу зону і засипали шаром річкового піску завтовшки 20 см. На межі кожної із зон помістили піддослідних тварин – курей, кіз та вулики з бджолами. На відстані 400-500 метрів від свердловини починалося село Первомайське, де на той час проживало близько 400 осіб. За годину до вибуху всіх мешканців тимчасово евакуювали до села Хрестище, що розташоване від епіцентру на відстані 2 км. Траса Москва – Сімферополь пролягала на відстані 8 км. Було перекрито всі системи водопостачання та електромережі відключено.



9 липня 1972 року, рівно о 10 годині ранку за місцевим часом ядерний пристрій на глибині 2483 м і потужністю 3,8 кт здетонував. Через 20 секунд із кратера навколо свердловини на висоту близько 1 км вирвався потужний газовий фонтан, змішаний із породою, за хвилину утворилася характерна грибоподібна хмара ядерного вибуху.



Експеримент не увінчався успіхом – закрити викид за допомогою вибуху не вдалося. Люди повернулися до села за 30 хв. після вибуху. Усі піддослідні тварини у спецзоні загинули. У селі Першотравневе ударною хвилею вибило шибки з вікон, дали тріщини та зруйнувалися стіни багатьох будинків. Відновлення житла (за рахунок держави) тривало понад рік. Згодом усі жителі отримали відбудовані будинки на місці зруйнованих, але колгосп поступово перестав функціонувати і життя в селі занепало.



Газовий смолоскип загасили за кілька місяців стандартними методами – розкопуванням свердловини. Протягом кількох місяців було вирито кільцевий кар'єр шириною 400 і глибиною 20 метрів. Остаточно згасити полум'я та перекрити свердловину вдалося лише у липні 1973 року.



Офіційних даних про вплив вибуху «Смолоскип» на здоров'я людей немає, оскільки після звернень мешканців інстанціями та до уряду нікого не визнали постраждалими.

* * *

9 липня проводиться Міжнародний день знищення стрілецької зброї.



Міжнародний день знищення стрілецької зброї започатковано Організацією Об'єднаних Націй у 2001 році. Тоді країни-члени ООН підписали політично обов'язковий для виконання план боротьби зі стрілецькою зброєю. Вони зробили це на хвилі розуміння того, що незаконне виробництво, передача та обіг стрілецької зброї та легких озброєнь та їх надмірне накопичення та неконтрольоване поширення у багатьох частинах світу підривають безпеку та розвиток людства.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.



Цього дня в давнину було прийнято збирати огірки з першого врожаю і йти до лісу по чорницю. Вважається, що ягоди, зібрані 9 липня, мають особливу цілющу силу.



Що не можна робити:

починати нові справи;

відмовляти у допомозі;

важко працювати.

За Юліанським календарем, 9 липня православні вшановують пам’ять Давида Солунського.



Раніше в народі цей день називали «Давид Суничник», оскільки 9 липня було прийнято збирати суницю.



Що не можна робити:

викидати суниці. Якщо ягоди прим’ялися, можна додати їх у компот;

сваритися та з’ясовувати стосунки;

ображати та карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

Також цього дня

1877 – перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні. Переможцем став Спенсер Гор.



1887 – англійський фабрикант паперу Джон Дікенсон на щорічній зустрічі виробників паперу презентував перші паперові серветки. Зробив він це в найкращий момент – на урочистому обіді.



1901 – народилася Барбара Картленд, письменниця любовних романів, занесена до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніший англійський автор.



1944 – народився Глен Кук, сучасний американський письменник-фантаст, автор серій «Пригоди Гаррета» (фентезі-детектив), «Хроніки Чорного загону» (сага, фентезі), «Імперія Жаху» (фентезі) та інших.



1955 – засновано Пагуоський рух вчених за мир, роззброєння та міжнародну безпеку.



1956 – народився Том Хенкс, американський кіноактор і продюсер («Форрест Гамп», «Термінал», «Код да Вінчі», «Ангели та демони»).



1957 – відкрито 102-й елемент таблиці Менделєєва – нобелій.



1964 – хіт-парад Англії очолила пісня гурту The Animals The House of the Rising Sun («Будинок сонця, що сходить»).



1997 – Україна підписала договір про співпрацю з НАТО.



2002 – Організація Африканської Єдності, що об'єднує 53 держави Африки, офіційно перетворена на Африканський союз.



2018 – саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України».

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір.



за Юліанським календарем: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихін, Ян.