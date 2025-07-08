08.07.2025 07:30 Рита Парфенова

8 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 липня – День спілкування з Всесвітом. Якщо є таке свято, то маємо шанс бути почутими. Давайте сьогодні звернемося до неї з найпотаємнішим і найбажанішим проханням.

День спілкування із Всесвітом – це особливий час, коли ми намагаємося налаштуватися на космічну гармонію і відчути зв’язок з усім, що нас оточує. Спілкування із Всесвітом ґрунтується на давній системі, яка вимагає інтуїтивного підходу та усвідомленості. Щоб отримати відповіді від Всесвіту, потрібно визнати свою здатність розуміти його мову та бути готовим до діалогу.

Цього дня варто зупинитися, заспокоїти свій розум і відкрити серце для нових енергій та знань. Практики медитації, споглядання зірок або просто прогулянка на природі допомагають налаштуватися на хвилю Всесвіту і знайти внутрішній спокій та рівновагу. Важливо думати позитивно та часто візуалізувати свої мрії. Звертайтеся до Всесвіту з проханнями здійснити ваші найзаповітніші бажання.

Розповідайте Всесвіту про свої досягнення, перемоги, а також невдачі та поразки. Він може спілкуватися з вами через різні знаки, такі як ситуації, що залишаються у вашій свідомості протягом кількох днів. Сьогодні ваші думки та слова мають потенціал змінити вашу долю.

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Щороку 8 липня відзначають Всесвітній день боротьби з алергією, адже хвороба непокоїть мільйони людей. Цей день почали святкувати 2005 року, щоб підвищити обізнаність у суспільстві, адже на алергію страждають понад 40% населення планети.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять великомученика Прокопія.



Також православні відзначають явлення чудотворної ікони Казанської Божої Матері – одного з найбільш шанованих образів Богоматері.



У народному календарі 21 липня – свято Зажинки, або Прокопів день, з цього часу починали жати жито.



Заборони на роботу цього дня немає, але явлення чудотворної ікони Казанської Божої Матері в народі вважається жіночим днем – жінок слід відгородити від важкої фізичної праці, забороняється прати і працювати на городі.



Що не можна робити:

лаятися, сперечатися, з'ясовувати стосунки, сумувати;

вирушати в дорогу – щоб уникнути серйозних неприємностей;

починати нові справи – вони зазнають краху;

купатися у відкритих водоймах – є ризик нещасного випадку.

За Юліанським календарем, 8 липня православна церква вшановує князя Петра та його дружину Февронію. Пара вважається покровителями подружнього кохання та щастя, хранителями сімейного вогнища.



Цього дня було прийнято просити у святих захисту для своєї сім’ї.



Що не можна робити:

лаятись, особливо з рідними.

заключати фінансові угоди.

Також цього дня

8 липня 52 року до н.е. – офіційно прийнята дата заснування Парижа. Поселення існувало на цьому місці ще двома-трьома століттями раніше, але вперше про нього (тоді місто називалося Лютецією) згадав Гай Юлій Цезар у своїх «Записках про Галльську війну». Головне місто галльського племені паризіїв розташовувалося на острові річки Сени і зв'язувалося з берегами двома дерев'яними мостами. Дата певною мірою умовна, оскільки Цезар тоді вів війну з повсталими галльськими племенами під керівництвом Верцингеторикса. Лютеція була захоплена та зруйнована. Місто відбудували, назва Лютеція пізніше змінилася на Паризію (тобто місто паризій), звідси й пішла сучасна назва. У V столітті нашої ери його захопили франки, король яких Хлодвіг зробив його в 508 році своєю резиденцією, а зі вступом на французький престол династії Капетингів Париж став столицею королівства.



1492 – перша морська експедиція з Європи до Індії відпливла з Лісабона на чолі з Васко да Гама.



1573 – Булонським едиктом покладено край 4-річній війні французьких католиків і гугенотів.



1659 – у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.



1709 – під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи в бою проти московських військ царя Петра I. Це зупинило спроби Івана Мазепи, який виступив союзником шведів гетьмана, покласти край посяганням Московського царства на землі України. Він змушений був шукати захисту в Османській імперії і невдовзі помер у селі Варниця біля Бендера. Але це поклало майбутній повний розгром московської армії турецькими військами і полон самого Петра I, якого викупили пізніше на прохання цариці Катерини за величезні коштовності.



1889 – вперше вийшла у світ фінансова газета "The Wall Street Journal".



1918 – у Києві створено Державний сенат Української Держави – вищий судовий інститут.



1958 – народився Кевін Бейкон, американський актор.



1973 – народився Валерій Залужний, український воєначальник, генерал у відставці. Герой України (2024). Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії (з травня 2024). Колишній Головнокомандувач Збройних сил України (2021–2024), член Ради національної безпеки і оборони України (2021–2024), командувач військ Оперативного командування «Північ» (2019–2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України – перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу – перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід» (2017). Увійшов до списків 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time, 25 найвпливовіших українських військових 2022 року від НВ.



2014 – збірна Німеччини по футболу в півфіналі Чемпіонату світу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита та пана чемпіонату збірну Бразилії із сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

2024 – росія вдарила по лікарні "Охматдит" у Києві крилатою ракетою Х-101. Є ранені та вбиті.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Олександр, Сава, Федір.



за Юліанським календарем: Василь, Давид, Денис, Єфросинія, Костянтин, Микола, Никон, Петро, Семен, Февронія, Федір.