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08.07.2025  08:03   Рита Парфенова

За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 12 пожеж після обстрілів: є загибла і десятки постраждалих

Із 45 оперативних виїздів рятувальників з 7 на 8 липня – 27 стосувалися пожеж, половина з яких спричинена ворожими обстрілами.

рятувальник дснс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У Харкові рятувальники гасили декілька пожеж, спричинених російськими БпЛА. Вранці 7 липня у Шевченківському районі загорілися квартири на 8 поверсі дев’ятиповерхівки – площа займання склала 70 кв. м. У Слобідському районі внаслідок обстрілу пошкоджено територію дитсадка та торговельного об’єкта – згоріли господарська споруда і автомобіль. Внаслідок цих атак постраждала 31 особа, з них 4 дитини.
 
Удень удари БпЛА були зафіксовані у Холодногірському районі Харкова. Постраждали житлові будинки, адміністративні та складські приміщення, об’єкти торгівлі та транспорт. Виникло кілька вогнищ загоряння. Пожежі охопили будівлі та автомобілі. За офіційною інформацією, одна людина загинула, 44 отримали поранення, серед них 4 дитини.
 
Крім того, у селі Антонівка Берестинського району рятувальники вилучили з водойми тіло чоловіка 1954 року народження. Обставини його загибелі наразі з’ясовують правоохоронні органи.
 
Також ліквідовано 11 пожеж у природних екосистемах області на загальній площі понад 39 гектарів.
 
Загалом протягом доби з 7 по 8 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів. З них 27 – на гасіння пожеж, зокрема 12 безпосередньо спричинених ворожими атаками. Ще 9 виїздів були пов’язані з наданням допомоги населенню, 3 – з перевіркою після обстрілів, 2 – на проведення невідкладних робіт, а 4 – інші.
 
Піротехніки ДСНС знешкодили 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про удари інтервентів 7 липня 2025 року по житлових кварталах міста Харкова, 71 постраждалого та загибель містянки внаслідок цих атак.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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