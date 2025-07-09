09.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 липня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 34 – 36° тепла.



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Народні прикмети

темний місяць – до кінця липня йтимуть дощі;

ще не дозріла чорниця – буде холодною осінь;

павуки плетуть павутину біля будинку – буде гарна погода;

зірки тьмяні – чекайте на морозну зиму.