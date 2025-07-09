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09.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 липня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Яка погода буде у Харкові 9 липня 2024 року, прогноз від sinoptik.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 34 – 36° тепла.

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Народні прикмети

  • темний місяць – до кінця липня йтимуть дощі;
  • ще не дозріла чорниця – буде холодною осінь;
  • павуки плетуть павутину біля будинку – буде гарна погода;
  • зірки тьмяні – чекайте на морозну зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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