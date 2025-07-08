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08.07.2025  21:52   Дмитро Колонєй

У Харкові готуються до будівництва першого підземного дитячого садка за підтримки Тайваню

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся у Італії з Надзвичайним і Повноважним Послом Тайваню в Польщі Джеффом Юй-Цзян Лю.


У Харкові готуються до будівництва першого підземного дитячого садка за підтримки Тайваню
Зустріч мера Харкова Ігоря Терехова з Послом Тайваню в Польщі Джеффом Юй-Цзян Лю, офіс якого координує основну частину гуманітарної та інституційної підтримки України, пройшла в рамках відрядження до Рима, передає РЕДПОСТ.
 
Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Харкові та окреслили перспективи подальшої співпраці, зокрема в напрямках інфраструктурного відновлення та освітніх проєктів.
 
Ігор Терехов подякував Тайваню за надану підтримку у вигляді 2 млн доларів, завдяки якій місту вдалося збудувати підземну школу для безпечного офлайн-навчання однієї тисячі учнів у Новобаварському районі. За його словами, цей проєкт став символом результативної міжнародної взаємодії в умовах війни. Окрім цього, Ігор Терехов представив плани щодо будівництва першого підземного дитячого садка.
 
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«Дякую за фінансову підтримку, завдяки якій ми збудували справжню підземну школу. Це унікальний проєкт не лише для України, а й для всього світу. Вже близько пів року в цьому безпечному просторі навчається одна тисяча дітей, а в цей час їхні батьки мають змогу спокійно працювати», - зазначив мер Харкова.
 
 
Своєю чергою Джефф Юй-Цзян Лю підкреслив, що його офіс безпосередньо координує взаємодію Тайваню з Україною, та запевнив мера у подальшій підтримці українців і готовності долучитися до повоєнного відновлення Харкова.
 
«З перших днів війни ми активно допомагали: передавали гуманітарну допомогу напряму людям, муніципалітетам, а також через європейські країни - Польщу, Чехію, Литву. Я дуже радий, що підтримка всюди була вчасною і справді потрібною. І хоча я посол у Польщі, наш офіс повністю відповідає за співпрацю з Україною. Ми вже готові активно долучатися до її відновлення. І так, ми не можемо обирати сусідів, на жаль, але можемо обирати партнерів, з ким боротися пліч-о-пліч», - підкреслив Джефф Юй-Цзян Лю.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Посол Франції Гаель Весьєр запевнив, що Французська Республіка готова всебічно підтримувати Харків і всю Україну. 
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, тайвань
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