08.07.2025 21:52 Дмитро Колонєй

У Харкові готуються до будівництва першого підземного дитячого садка за підтримки Тайваню

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся у Італії з Надзвичайним і Повноважним Послом Тайваню в Польщі Джеффом Юй-Цзян Лю.



У Харкові готуються до будівництва першого підземного дитячого садка за підтримки Тайваню



Зустріч мера Харкова Ігоря Терехова з Послом Тайваню в Польщі Джеффом Юй-Цзян Лю, офіс якого координує основну частину гуманітарної та інституційної підтримки України, пройшла в рамках відрядження до Рима, передає РЕДПОСТ

Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Харкові та окреслили перспективи подальшої співпраці, зокрема в напрямках інфраструктурного відновлення та освітніх проєктів.

Ігор Терехов подякував Тайваню за надану підтримку у вигляді 2 млн доларів, завдяки якій місту вдалося збудувати підземну школу для безпечного офлайн-навчання однієї тисячі учнів у Новобаварському районі. За його словами, цей проєкт став символом результативної міжнародної взаємодії в умовах війни. Окрім цього, Ігор Терехов представив плани щодо будівництва першого підземного дитячого садка.

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«Дякую за фінансову підтримку, завдяки якій ми збудували справжню підземну школу. Це унікальний проєкт не лише для України, а й для всього світу. Вже близько пів року в цьому безпечному просторі навчається одна тисяча дітей, а в цей час їхні батьки мають змогу спокійно працювати», - зазначив мер Харкова.

Своєю чергою Джефф Юй-Цзян Лю підкреслив, що його офіс безпосередньо координує взаємодію Тайваню з Україною, та запевнив мера у подальшій підтримці українців і готовності долучитися до повоєнного відновлення Харкова.

«З перших днів війни ми активно допомагали: передавали гуманітарну допомогу напряму людям, муніципалітетам, а також через європейські країни - Польщу, Чехію, Литву. Я дуже радий, що підтримка всюди була вчасною і справді потрібною. І хоча я посол у Польщі, наш офіс повністю відповідає за співпрацю з Україною. Ми вже готові активно долучатися до її відновлення. І так, ми не можемо обирати сусідів, на жаль, але можемо обирати партнерів, з ким боротися пліч-о-пліч», - підкреслив Джефф Юй-Цзян Лю.