08.07.2025 21:52 Дмитро Колонєй
У Харкові готуються до будівництва першого підземного дитячого садка за підтримки Тайваню
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся у Італії з Надзвичайним і Повноважним Послом Тайваню в Польщі Джеффом Юй-Цзян Лю.
У Харкові готуються до будівництва першого підземного дитячого садка за підтримки Тайваню
Зустріч мера Харкова Ігоря Терехова з Послом Тайваню в Польщі Джеффом Юй-Цзян Лю, офіс якого координує основну частину гуманітарної та інституційної підтримки України, пройшла в рамках відрядження до Рима, передає РЕДПОСТ
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Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Харкові та окреслили перспективи подальшої співпраці, зокрема в напрямках інфраструктурного відновлення та освітніх проєктів.
Ігор Терехов подякував Тайваню за надану підтримку у вигляді 2 млн доларів, завдяки якій місту вдалося збудувати підземну школу для безпечного офлайн-навчання однієї тисячі учнів у Новобаварському районі. За його словами, цей проєкт став символом результативної міжнародної взаємодії в умовах війни. Окрім цього, Ігор Терехов представив плани щодо будівництва першого підземного дитячого садка.
«Дякую за фінансову підтримку, завдяки якій ми збудували справжню підземну школу. Це унікальний проєкт не лише для України, а й для всього світу. Вже близько пів року в цьому безпечному просторі навчається одна тисяча дітей, а в цей час їхні батьки мають змогу спокійно працювати», - зазначив мер Харкова.
Своєю чергою Джефф Юй-Цзян Лю підкреслив, що його офіс безпосередньо координує взаємодію Тайваню з Україною, та запевнив мера у подальшій підтримці українців і готовності долучитися до повоєнного відновлення Харкова.
«З перших днів війни ми активно допомагали: передавали гуманітарну допомогу напряму людям, муніципалітетам, а також через європейські країни - Польщу, Чехію, Литву. Я дуже радий, що підтримка всюди була вчасною і справді потрібною. І хоча я посол у Польщі, наш офіс повністю відповідає за співпрацю з Україною. Ми вже готові активно долучатися до її відновлення. І так, ми не можемо обирати сусідів, на жаль, але можемо обирати партнерів, з ким боротися пліч-о-пліч», - підкреслив Джефф Юй-Цзян Лю.
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