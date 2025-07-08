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08.07.2025  21:14   Дмитро Колонєй

На Харківщині військові побили стареньку під час мобілізації її сина

Поліція Харківщини розпочала досудове розслідування за фактом події.

 
Як передає РЕДПОСТ, 8 липня 2025 року правоохоронцям стало відомо, що у медичний заклад доставлено 71-річну місцеву мешканку з тілесними ушкодженнями. Пождія сталася у Мерефі. Виїхавши за викликом, поліцейські опитали потерпілу. Старенька відмовилася від госпіталізації та подала заяву до поліції, у якій зазначила, що тілесні ушкодження їй спричинили невідомі особи у військовій формі під час мобілізаційних заходів відносно її сина.
 
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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  у Харкові юнаки побили до смерті чоловіка.
 
Тэги:  кримінал, тцк, харків, мобілізація
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