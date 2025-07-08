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08.07.2025  20:37   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили людину під час обстрілу міста Харківщини

Прокуратура Харківщини розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, інтервенти двічі вдарили по Купʼянську:
 
  • 8 липня 2025 року близько 12:40 російська армія завдала авіаційного удару по м. Купʼянськ. Внаслідок атаки вибухове поранення дістала 65-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.
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  • Близько 16:10 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про загибель жінки внаслідок обстрілу з танка села на Харківщині.
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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