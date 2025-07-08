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08.07.2025  12:38   Рита Парфенова

Жінка загинула внаслідок обстрілу з танка села на Харківщині

Окупанти обстріляли село Кутьківка з танкової зброї. Внаслідок атаки загинула 55-річна жінка, пошкоджено приватні будинки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

вибух

7 липня близько 21:00 російські війська здійснили обстріл села Кутьківка Купʼянського району Харківської області. За попередньою інформацією, вогонь вівся з танка. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Унаслідок ворожої атаки загинула жінка 55 років, мешканка села. Також пошкоджень зазнали кілька приватних будинків.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури відкрито досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Слідчі дії тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще сім населених пунктів області. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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