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08.07.2025  12:20   Віталій Хіневич

Комунальники Харкова показали клумбу, що потопає в трояндах

Клумба була створена минулого року, а цього сезону її оновили та висадили тут багато троянд.

 
У Салтівському районі на одній із клумб по проспекту Ювілейний, облаштованій фахівцями КП «Харківблагоустрій», наразі рясно квітнуть троянди, передає РЕДПОСТ.
 
Салтівський район є одним з найбільших у Харкові. Для підтримання порядку в межах району працюють 12 дільниць КП «Харківблагоустрій».
 
 
Щоденно працівники підприємства здійснюють прибирання територій, косять траву, поливають клумби та утримують зелені зони в належному стані. 
 
 
На кожній дільниці підприємства облаштовано клумби та рокарії, які комунальники  регулярно доглядають.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові викрито асенізаторів, які порушили правила утилізації.
 
 
Тэги:  жкг, харків
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