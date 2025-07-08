08.07.2025 12:20 Віталій Хіневич

Комунальники Харкова показали клумбу, що потопає в трояндах

Клумба була створена минулого року, а цього сезону її оновили та висадили тут багато троянд.

У Салтівському районі на одній із клумб по проспекту Ювілейний, облаштованій фахівцями КП «Харківблагоустрій», наразі рясно квітнуть троянди, передає РЕДПОСТ.

Салтівський район є одним з найбільших у Харкові. Для підтримання порядку в межах району працюють 12 дільниць КП «Харківблагоустрій».

Щоденно працівники підприємства здійснюють прибирання територій, косять траву, поливають клумби та утримують зелені зони в належному стані.

На кожній дільниці підприємства облаштовано клумби та рокарії, які комунальники регулярно доглядають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові викрито асенізаторів, які порушили правила утилізації.