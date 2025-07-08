08.07.2025 11:25

У Харкові викрито асенізаторів, які порушили правила утилізації

Порушення зафіксовано на території Індустріального району за участі двох водіїв спецтехніки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомляється, працівники служби безпеки КП «Харківські теплові мережі» виявили асенізаторську машину, яка зливала нечистоти в міську каналізацію.

Зокрема, на місце події оперативно прибули представники поліції та КП «Харківводоканал». Фахівці відібрали проби рідини, що залишилась у цистерні.

Як з’ясувалося, особу першого порушника вдалося встановити одразу. Встановлено, що водій мав укладений договір з КП «Харківводоканал» на утилізацію рідких скидів.

Крім того, протягом наступних двох днів, у ході перевірок, в Індустріальному районі міста було виявлено ще одного порушника-асенізатора.

Варто зауважити, що на сьогодні в Харкові діють три локації для легальної роботи асенізаторських машин.

Таким чином, порушникам загрожує анулювання договору з КП «Харківводоканал» та штрафні санкції.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріли на Харківщині пошкоджено газопроводи у будинках 120 родин.