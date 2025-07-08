08.07.2025 11:37 Рита Парфенова

Понад 40 кг вибухівки намагались провезти через блокпост під Харковом – спрацював службовий пес (фото)

Кінологи 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ щоденно зупиняють спроби незаконного ввезення зброї, вибухівки та наркотичних речовин до Харкова. У червні зафіксовано понад 40 таких випадків.

Упродовж червня на блокпостах навколо Харкова правоохоронці зафіксували 40 спроб незаконного перевезення вибухівки, зброї та наркотиків. Найбільші затримання здійснили кінологи 5-ої Слобожанської бригади Нацгвардії України «Скіф», передає РЕДПОСТ.



16 червня стався резонансний інцидент на блокпості біля Малої Данилівки – за годину там зупинили два автомобілі зі зброєю та вибухівкою.





Близько 15:00 мобільна кінологічна група зупинила для перевірки автомобіль Renault Trafic, за кермом якого перебував 47-річний чоловік. Службовий пес на кличку Слім вказав на кілька схованок у салоні. Під час огляду на місці було виявлено три автомати, пістолет, рушницю та 480 патронів.



Водій не зміг надати пояснення щодо походження зброї або мети її перевезення до міста. На місце негайно викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції, яка й задокументувала факт правопорушення та вилучила вміст автівки.





Менш ніж за годину, близько 16:00, увагу гвардійців привернув ще один транспортний засіб — Volkswagen T5 без номерних знаків. До перевірки залучили кінолога Ганну з позивним Відьма та її бельгійську вівчарку Наомі (позивний Хімера). Собака чітко вказала на місце в салоні, що викликало підозру за запахом.



Під час огляду автомобіля кінологи виявили понад 40 кг вибухівки. Як уточнив начальник кінологічної служби Слобожанської бригади Нацгвардії Сергій Рідкокаша, точна вага становила 40 кг 200 г. Цей випадок також був переданий до Національної поліції для подальшого розслідування.





Ще один випадок стався на Чугуївському напрямку. Там службовий пес Аморек виявив у мікроавтобусі без реєстрації три автомати, рушницю і 389 патронів.





Загалом у червні кінологи бригади вилучили:

22 одиниці вогнепальної зброї;

9375 набоїв;

8 гранат і 4 запали;

35 вибухових пристроїв;

40,2 кг вибухівки;

501 грам наркотичних речовин.

За цими фактами відкрито 42 кримінальні провадження: 20 за незаконне поводження зі зброєю (ст. 263 ККУ) та 22 – за незаконний обіг наркотиків (ст. 309 ККУ).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом травня мобільно-кінологічні групи бригади «Скіф» Нацгвардії зупинили низку спроб незаконного перевезення зброї, вибухівки та наркотиків. Серед вилученого – російські авіабомби, гранатомети, понад 23 тисячі набоїв і 285 саморобних вибухових пристроїв.