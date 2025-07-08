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08.07.2025  11:55   Віталій Хіневич

У Харківській області горів очерет

7 липня о 16:03 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в м. Зміїв Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце події рятувальники Луганського гарнізону встановили, що на відкритій території палає очерет на площі 100 кв м. 
 
Пожежу о 17:12 ліквідовано. Причину встановлюють фахівці.
 
Від ДСНС Луганщини до ліквідаціїї залучалося 5 вогнеборців із залученням 1 одиниці техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники ліквідували 12 пожеж після обстрілів.
 
Тэги:  події, харків
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