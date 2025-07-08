08.07.2025 12:50

У Харкові юнаки побили до смерті чоловіка

Вранці 6 червня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За висновками експертів, причиною загибелі стали множинні тілесні ушкодження та переломи.

Слідчі встановили, що напередодні ввечері група молодиків, серед яких були й неповнолітні, вживала алкоголь за гаражами. Між 25-річним чоловіком та трьома учасниками компанії виник конфлікт, який переріс у бійку. Потерпілий отримав численні удари по голові та тулубу, від яких помер.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП №2 спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП викрили та затримали трьох підозрюваних: 18-річного юнака та двох 16-річних.

Усіх фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України, неповнолітніх – у присутності законних представників.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поліцейські затримали чоловіка за побиття співмешканки.