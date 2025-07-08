08.07.2025 12:50
У Харкові юнаки побили до смерті чоловіка
Вранці 6 червня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті у Салтівському районі Харкова.
За висновками експертів, причиною загибелі стали множинні тілесні ушкодження та переломи.
Слідчі встановили, що напередодні ввечері група молодиків, серед яких були й неповнолітні, вживала алкоголь за гаражами. Між 25-річним чоловіком та трьома учасниками компанії виник конфлікт, який переріс у бійку. Потерпілий отримав численні удари по голові та тулубу, від яких помер.
Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП №2 спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП викрили та затримали трьох підозрюваних: 18-річного юнака та двох 16-річних.
Усіх фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України, неповнолітніх – у присутності законних представників.
Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
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