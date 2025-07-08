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08.07.2025  20:05   Дмитро Колонєй

Росіяни застосовують заборонену хімічну зброю (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки Міноборони України.

 
У перехопленій українськими розвідниками розмові, військовослужбовці російської окупаційної армії обговорюють підготовку до чергового воєнного злочину — застосування хімічної зброї, передає РЕДПОСТ. Загарбники планують використати отруйні речовини проти позицій українських оборонців.  
 
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Тэги:  агрессия россии, перехоплення
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