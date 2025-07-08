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08.07.2025  19:31   Дмитро Колонєй

Мистецький поїзд із експозицією Courage of a Nation прибув до Харкова

Харків став однією з зупинок цікавого художнього проекту.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, проєкт Мистецького поїзда реалізовано за підтримки Фонду Говарда Баффета. Три його вагони переобладнали під виставкові зали. Експозиція «Courage of a Nation» складається зі світлин, зроблених американським філантропом та бізнесменом Говардом Баффетом. Виставка демонструє Україну з перших днів повномасштабного вторгнення 2022 року й до сьогодні. 
 
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Мистецький поїзд мандрує країною — від лінії фронту до найвіддаленіших громад заходу України. Харків став однією з його зупинок. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські художники‑підлітки провели пленер і виставку в Кракові.
 
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