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08.07.2025  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

Поліцейські з’ясовують обставини трагічної події на Харківщині.

Підірвався на вибухонебезпечному предметі чоловік: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вибух пролунав у Ізюмському районі. 8 липня 2025 року 26-річний мешканець села Довгеньке Оскільської громади наступив на невідомий вибухонебезпечний пристрій. Постраждалого з численними травмами госпіталізовано до лікарні. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
 
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Рятувальники закликають громадян
  • ні в якому разі не торкатися підозрілих предметів,
  • не переміщувати їх.
  • негайно повідомляйте за номером 101 або 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поблизу сіл Шестакове та Тернова автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет — постраждали двоє літніх чоловіків.

 

Тэги:  вибух, харків
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