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08.07.2025  18:19   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ліквідували значну частину наслідків ворожих ударів

Відновлювальні роботи торкнулися трьох районів Харкова.

 
Усунено більшість наслідків обстрілів у 73 постраждалих будівлях Шевченківського, Слобідського та Холодногірського районів, передає РЕДПОСТ, комунальниками міста закрито:  
 
  • 85% вікон у квартирах та
  • всі - у місцях загального користування,
  • всі балкони
  • 30% покрівель.
  • відновлені всі дроти вуличного освітлення 
 
Бригади продовжують працювати над усуненням наслідків атаки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники отримали 207 звернень від харків'ян на усунення наслідків обстрілів.
 
Тэги:  агрессия россии, комунальники, харків, ремонт
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