Харківські художники‑підлітки провели пленер і виставку в Кракові (фото)

15 вихованців Харківської дитячої художньої школи ім. Рєпіна відвідали Краків, взяли участь у майстер-класах і пленері, а їхні роботи експонували в ліцеї Юзефа Клюзі.
На запрошення Краківського ліцею образотворчого мистецтва імені Юзефа Клюзі 15 учнів харківської школи мистецтв ім. Рєпіна відвідали польське місто. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Протягом тижня юні митці брали участь у спеціалізованих майстер-класах та пленері під керівництвом викладачів ліцею. По завершенні заходу роботи харків’ян були представлені на виставці в стінах краківського навчального закладу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва презентує персональну виставку ляльок Марини Дубровської «Моя історія життя у ляльках».
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