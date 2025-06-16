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16.06.2025  22:02   Рита Парфенова

Смертельна ДТП на Плеханівській у Харкові: загинула жінка, ще одна травмована

16 червня на пішохідному переході на вулиці Плеханівській автомобіль Ford Fusion наїхав на двох пенсіонерок. Одна з 76‑річних жінок загинула на місці, іншу з травмами госпіталізовано.

Наїзд на пішоходів у Харкові: загинула 76‑річна

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 червня близько 18:35 водійка Ford Fusion здійснила наїзд на двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переходу на вулиці Плеханівській у Слобідському районі Харкова.

Внаслідок пригоди 76‑річна пішохідка померла на місці події, іншу 76‑річну жінку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Наїзд на пішоходів у Харкові: загинула 76‑річна

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, проводиться огляд і збір доказів. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що e Харківській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль.

Тэги:  дтп, харків
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