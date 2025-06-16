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16.06.2025  12:50   Віталій Хіневич

У Харківській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль

15 червня близько 16:15 до Богодухівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про аварію.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За викликом одразу прибула слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції районного відділу поліції. Поліцейські провели детальний огляд місця події та встановили попередні обставини аварії. 
 
 
З’ясувалося, що водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, який здійснював перевезення пасажирів з м. Харкова до м. Охтирка Сумської області, під час обгону допустив зіткнення з транспортним засобом ВАЗ-2105. Внаслідок зіткнення мікроавтобус з пасажирами перекинувся. Травми отримали водії транспортних засобів, два пасажири ВАЗ, а також 8 пасажирів Mercedes. 
 
Різні травми отримали 12 громадян віком від 18 до 75 років. Після надання меддопомоги всіх постраждалих відпустили додому. 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області порушник правил дорожнього руху пропонував правоохоронцям гроші.
 
Тэги:  події, харків
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