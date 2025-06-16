16.06.2025 13:25
На Харківщині сталося вбивство через ревнощі: що вирішив суд
Трагічна подія сталась у селищі Панютине Лозівського району. У фігуранта завершились стосунки з жінкою, проте прийняти її новий вибір він не зміг.
У травні 2024 року 54-річний завдав ножове поранення новому обранцю своєї коханої і погрожував вбивством, а вже за декілька тижнів втілив погрози у життя.
Прокурори довели, що 13 червня минулого року близько 22 години зловмисник, який перебував у стані алкогольного спʼяніння, прийшов до будинку, де проживала його колишня співмешканка з нинішнім чоловіком. Фігурант поводив себе агресивно — трощив вікна сокирою, лаявся і обіцяв «розібратися» зі своїм суперником.
Вгамувався він лише після приїзду правоохоронців, яких викликали господарі будинку. Однак свого задуму не полишив і вже за декілька годин повернувся.
Через вікно зловмисник проник всередину будинку та увірвався в кімнату, де знаходився новий обранець його коханої. Вбивця завдав удару ножем, який приніс із собою, в грудну клітину свого суперника, після чого втік.
Жінка викликала медиків, і пораненого чоловіка було ушпиталено, проте, незважаючи на зусилля лікарів, він помер на операційному столі.
Зловмисника за декілька годин було затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем його мешкання.
На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду фігурант вину не визнав. Він підтвердив, що дійсно бив вікна у будинку, але заявив, що після спілкування з поліцейськими повернувся до себе додому і нікуди не виходив. Однак така версія була спростована доказами, наданими стороною обвинувачення, і показаннями свідків. Зловмиснику призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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