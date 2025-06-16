16.06.2025 13:55

Польський рибалка витягнув 252-сантиметрового сома з річки Одра

Днями польський рибалка Міхал Челковський став автором неймовірного улову на річці Одра. Йому вдалося витягти з води величезного сома завдовжки 252 сантиметра.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Водойма відома своїми багатими рибними ресурсами, такі трофейні екземпляри тут трапляються вкрай рідко. За оцінками, сом такого вражаючого розміру може мати вік понад 50 років і важити близько 100 кг.

Для самого Міхала цей улов став найбільшим у його рибальській кар'єрі на батьківщині, в Польщі. Він зізнався, що роками мріяв спіймати такого велетня саме на домашніх водоймах. Незважаючи на значущість улову, рибалка прийняв свідоме рішення і випустив сома назад у його природне середовище існування.

Варто зазначити, що хоча цей сом став особистим рекордом Міхала в Польщі, він має ще більші досягнення під час риболовлі за кордоном. Зокрема, в Іспанії, на річці Ебро, йому вдалося впіймати європейського сома гігантських розмірів – риба важила понад 130 кг і мала довжину 268 см.

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