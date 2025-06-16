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16.06.2025  14:30   Віталій Хіневич

У річках і ставках Харківщини знайшли тіла чотирьох людей

Випадки загибелі людей на водоймах було зафіксовано у різних населених пунктах області.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
9 червня у Печенізькому водосховищі виявлено тіло чоловіка 1980 року народження. 
 
Того ж дня у річці Берестова знайдено тіло чоловіка 1972 року народження, а в річці Харків — тіло невстановленого чоловіка. 
 
15 червня у ставку «Перекошка» в Люботині рятувальники вилучили тіло чоловіка 1970 року народження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що купання у водоймах Харківської області заборонено.
 
Тэги:  події, харків
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