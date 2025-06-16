16.06.2025 14:30 Віталій Хіневич

У річках і ставках Харківщини знайшли тіла чотирьох людей

Випадки загибелі людей на водоймах було зафіксовано у різних населених пунктах області.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

9 червня у Печенізькому водосховищі виявлено тіло чоловіка 1980 року народження.

Того ж дня у річці Берестова знайдено тіло чоловіка 1972 року народження, а в річці Харків — тіло невстановленого чоловіка.

15 червня у ставку «Перекошка» в Люботині рятувальники вилучили тіло чоловіка 1970 року народження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що купання у водоймах Харківської області заборонено.