16.06.2025 15:05 Віталій Хіневич

Засуджено харків’янина, який вчинив розбійний напад на аптеку

Раніше неодноразово судимий, у тому числі за розбій, мешканець Харкова продовжив порушувати закон. 25 березня цього року чоловік одягнув балаклаву, щоб приховати обличчя, та зайшов до приміщення аптеки, розташованої по вулиці Москалівській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

46-річний зловмисник дістав заздалегідь приготований балончик зі сльозогінним газом та бризнув ним в очі жінці-фармацевту. Подолавши таким чином супротив потерпілої, чоловік вибив ногою двері у касову зону і забрав звідти готівку — п’ять тисяч гривень.

На суд фігурант очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він визнав вину в повному обсязі. Йому призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині сталося вбивство через ревнощі.