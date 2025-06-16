16.06.2025 15:30 Віталій Хіневич

У Харківській області виявили наркозбувача

Слідчі спільно з оперативниками провели санкціонований обшук за місцем проживання 48-річного фігуранта.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські викрили наркозбувача у Дергачівській громаді Харківщини.

У ході слідчих дій в будинку було виявлено наркотичну речовину — канабіс. Чоловік зберігав вдома наркотики з метою подальшого фасування та збуту.

Порушник затриманий у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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