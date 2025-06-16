У Харківській області виявили наркозбувача

Слідчі спільно з оперативниками провели санкціонований обшук за місцем проживання 48-річного фігуранта.
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Успіх дня залежить від доброзичливого спілкування – знайти компроміс або переконати інших у своїй правоті буде набагато легше. Використайте це розташування зірок, щоб втілити свої ідеї в життя!
У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
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