16.06.2025 11:40 Віталій Хіневич

Купання у водоймах Харківської області заборонено: що кажуть фахівці

Окрім вибухонебезпечних предметів, ризик для здоров’я відпочиваючих може становити забруднення водойм внаслідок потрапляння стоків із пошкоджених через бойові дії каналізаційних мереж та вигрібних ям.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Купання у водоймах Харківської області влітку 2025 року заборонено. Рішення про заборону використання водних об'єктів упродовж літа для купання та масового відпочинку населення вже ухвалили в усіх 7 районних військових адміністраціях та Харківській міській раді.

Попри те, що водойми області наразі не можуть використовуватися для купання, державною установою «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» проводяться моніторингові дослідження якості води в місцях, що традиційно використовувались населенням для купання та відпочинку. Всього лабораторним контролем охоплено 9 пляжів на території м. Харкова та області.

«У травні-червні 2025 року досліджено 26 проб води, перевищення показників епідемічної безпеки виявлено у 14 пробах (53,8%) на 5 пляжах. В межах акваторії пляжів Олексіївського лугопарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера та Удянського гідропарка у місті Харків вміст лактозопозитивних кишкових паличок знаходиться на рівні 13-370 тис., що перевищує нормативне значення 5 тис. на дм3.

Окрім цього, у воді Безлюдівського водоймища, Основ’янського озера та Удянського гідропарка виявлені мікроорганізми, що свідчать про наявність фекального забруднення водойм та наявні ризики зараження збудниками інфекційних хвороб під час купання.

Наполегливо рекомендуємо оцінити усі наявні ризики перш ніж прийняти рішення щодо відпочинку на воді», - розповіли фахівці.

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