16.06.2025 12:05 Віталій Хіневич

У Харківській області порушник правил дорожнього руху пропонував правоохоронцям гроші

В одному із сіл Чугуївського району працівники відділу реагування патрульної поліції зупинили водія автомобіля Daewoo Lanos, який порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час спілкування інспектори помітили, що в 45-річного керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час складання адміністративного протоколу порушник, аби уникнути відповідальності, запропонував працівникам поліції 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Поліцейські кілька разів попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за подібні пропозиції, але він продовжував наполягати. Для подальшого документування злочину інспектори викликали слідчо-оперативну групу поліції.

На порушника поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що порушників ПДР виявили у Харківській області.