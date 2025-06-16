16.06.2025 12:30
Минулого тижня ворог завдав по нашому місту 30 ударів – Ігор Терехов
Майже всі - ударними дронами типу «Шахед». Деякі з них, на щастя, не здетонували, що дозволило запобігти ще більшим втратам. Але наслідки атак все одно вкрай серйозні.
Минулого тижня ворог завдав по нашому місту 30 ударів – Ігор Терехов
Про це сказав
Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Минулого тижня ворог завдав по нашому місту 30 ударів. Майже всі - ударними дронами типу «Шахед». Деякі з них, на щастя, не здетонували, що дозволило запобігти ще більшим втратам. Але наслідки атак все одно вкрай серйозні.
Так, постраждало 84 особи, серед яких - 15 дітей. На жаль, четверо людей загинуло.
Обстріли велися по спальним кварталам Основ’янського, Слобідського, Шевченківського та Салтівського районів.
Унаслідок ударів загалом було пошкоджені 170 будівель. Здебільшого - саме житлові. З них частина зазнала відносно незначних руйнацій, наприклад, тріщини на фасадах. Водночас є й об’єкти, котрі фактично не підлягають відновленню.
Загалом за тиждень було вибито понад 3 тис. вікон.
Під прицілом був і громадський транспорт, зокрема тролейбуси, комунальна інфраструктура, освітні заклади - школи та дитсадки, а також низка приватних бізнесів.
Усі контури вже закриті. Зараз продовжуються ремонтні роботи з відновлення дахів.
Позитивним моментом залишається зменшення загального часу повітряних тривог у Харкові - на 39 годин. Це на 45% менше, ніж у середньому по області.
Моя вдячність комунальникам і волонтерам, медикам і рятувальникам, які пліч-о-пліч щодня допомагають харківʼянам!», - сказав Ігор Терехов.
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