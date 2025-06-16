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16.06.2025  12:30   

Минулого тижня ворог завдав по нашому місту 30 ударів – Ігор Терехов

Майже всі - ударними дронами типу «Шахед». Деякі з них, на щастя, не здетонували, що дозволило запобігти ще більшим втратам. Але наслідки атак все одно вкрай серйозні.


Минулого тижня ворог завдав по нашому місту 30 ударів – Ігор Терехов
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Минулого тижня ворог завдав по нашому місту 30 ударів. Майже всі - ударними дронами типу «Шахед». Деякі з них, на щастя, не здетонували, що дозволило запобігти ще більшим втратам. Але наслідки атак все одно вкрай серйозні. 
 
Так, постраждало 84 особи, серед яких - 15 дітей. На жаль, четверо людей загинуло. 
 
Обстріли велися по спальним кварталам Основ’янського, Слобідського, Шевченківського та Салтівського районів.
 
Унаслідок ударів загалом було пошкоджені 170 будівель. Здебільшого - саме житлові. З них частина зазнала відносно незначних руйнацій, наприклад, тріщини на фасадах. Водночас є й об’єкти, котрі фактично не підлягають відновленню. 
 
Загалом за тиждень було вибито понад 3 тис. вікон. 
 
Під прицілом був і громадський транспорт, зокрема тролейбуси, комунальна інфраструктура, освітні заклади - школи та дитсадки, а також низка приватних бізнесів. 
 
Усі контури вже закриті. Зараз продовжуються ремонтні роботи з відновлення дахів. 
 
Позитивним моментом залишається зменшення загального часу повітряних тривог у Харкові - на 39 годин. Це на 45% менше, ніж у середньому по області. 
 
Моя вдячність комунальникам і волонтерам, медикам і рятувальникам, які пліч-о-пліч щодня допомагають харківʼянам!», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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