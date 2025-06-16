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16.06.2025  11:15   

Цінова динаміка бакалійної групи товарів у Харкові

У магазинах Харкова ціни на товари бакалійної групи залишаються стабільними.


Цінова динаміка бакалійної групи товарів у Харкові
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, гречка подорожчала приблизно на 2%, соняшникова олія - на 5%. Водночас на 15% подешевшало пшоно, на 3% - рис довгозернистий.
 
Так, гречана крупа в середньому коштує 33,1 грн/кг, рис довгозернистий - 51,1 грн/кг: 
 
  • рис круглозернистий - 56,9 грн/кг, 
  • пшоно - 21,8 грн/кг, 
  • манна крупа - 25,3 грн/0,8 кг. 
Вартість цукру складає 32,8 грн/кг, пшеничного борошна - 25,4 грн/кг, соняшникової олії - 74,7 грн/850 мл, макаронних виробів -  34 грн/кг.
 
Крім того, порівняно з квітнем 2025 року на 10% подешевшали яйця. Зараз вони коштують в середньому від 55 до 85 грн/10 шт.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про ціни на сезонні овочі та фрукти у Харкові.
 
 
Тэги:  ціни, харків
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