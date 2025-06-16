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16.06.2025  10:50   

У вівторок відбудеться сесія Харківської міської ради

Сорокова позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 17 червня в дистанційному режимі.


У вівторок відбудеться сесія Харківської міської ради
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Початок сесії - о 10:00.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов 14 червня взяв участь в урочистих випускних церемоніях закладів освіти в Шевченківському районі.
Тэги:  харків
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