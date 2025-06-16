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16.06.2025  10:30   Віталій Хіневич

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 588 ворожих мін та вибухівок

Над розмінуванням деокупованих територій працювали 52 піротехнічних розрахунків ДСНС, включаючи 28 машин механізованого розмінування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
«Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині наші герої знищили вже 121943 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Харківщина, на жаль, і досі залишається однією з найбільш замінованих областей України. Щодня наші відважні сапери ризикують життям, аби зробити рідну землю безпечною для кожного кроку», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів.
 
Тэги:  міни, харків
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