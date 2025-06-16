16.06.2025 10:00 Віталій Хіневич

Правоохоронці про ворожі обстріли Харківської області

Минулої доби під обстрілами перебували Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотники.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Військові рф завдали ударів по місту Куп’янськ. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали троє жінок 70, 27 та 62 років.

Поліцейські здійснили 7 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 29 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 192 воєнних злочинів, скоєних на території області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів.