16.06.2025 09:20 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 15

Золочів - 11

Богодухів - 09

Коломак - 10

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 12

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 12

Берестин - 12

Лозова - 10

Ізюм - 15

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 15 червня 2025 року.