15.06.2025 09:57 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 10

Золочів – 12

Богодухів – 10

Коломак – 10

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 10

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 10

Берестин – 11

Лозова – 11

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 14 червня 2025 року.