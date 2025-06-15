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15.06.2025  10:30   Рита Парфенова

На Харківщині поблизу села Лебʼяже знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

13 червня з 10:00 до 14:00 у Чугуївському районі проводиться контрольоване знищення боєприпасів. Роботи тривають у межах розмінування територій Харківської області.

розмінування

У Харківській області тривають заходи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

Сьогодні, 13 червня, в період із 10:00 до 14:00 поблизу села Лебʼяже Чугуївського району буде проведено контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.

Мешканців закликають зберігати спокій та не наближатися до місця проведення робіт.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 14 по 15 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 19 виїздів, включно з ліквідацією пожеж, допомогою населенню та відновлювальними роботами на трьох об’єктах у Харкові.

Тэги:  розмінування, харків, агрессия россии
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