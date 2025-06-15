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15.06.2025  08:33   Рита Парфенова

ДСНС Харківщини за добу ліквідувала 4 пожежі в екосистемах і знешкодила 77 вибухонебезпечних предметів

З 14 по 15 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 19 виїздів, включно з ліквідацією пожеж, допомогою населенню та відновлювальними роботами на трьох об’єктах у Харкові.

рятувальник дснс
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Упродовж доби з 14 по 15 червня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 19 оперативних виїздів. Вісім із них стосувалися ліквідації пожеж, чотири – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ще чотири – надання допомоги населенню, а три – інші виїзди.
 
Зокрема, рятувальники ліквідували чотири пожежі в природних екосистемах загальною площею понад 5900 м². Повідомлень про пожежі, спричинені ворожими обстрілами, протягом доби не надходило.
 
14 червня харківські рятувальники разом із фахівцями з інших регіонів України проводили аварійно-відновлювальні роботи на трьох об’єктах цивільної інфраструктури у Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова. Роботи включали демонтаж аварійних конструкцій, розчищення завалів і прибирання будівельного сміття. Участь у них взяли 30 фахівців ДСНС та 10 одиниць техніки.
 
Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після ворожих обстрілів (фото).
Тэги:  дснс, пожежа, харків
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