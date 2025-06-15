На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 8 ворожих атак

Російські війська тричі штурмували позиції поблизу Липців і Красного Першого, ще п’ять атак відбито в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Голубівки та Новоплатонівки.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку протягом доби російські війська здійснили три наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку українські сили оборони відбили п’ять атак противника. Бої точилися поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, а також у напрямку Голубівки та Новоплатонівки.
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