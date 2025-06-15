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15.06.2025  08:58   Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 8 ворожих атак

Російські війська тричі штурмували позиції поблизу Липців і Красного Першого, ще п’ять атак відбито в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Голубівки та Новоплатонівки.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку протягом доби російські війська здійснили три наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку українські сили оборони відбили п’ять атак противника. Бої точилися поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, а також у напрямку Голубівки та Новоплатонівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 14 по 15 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 19 виїздів, включно з ліквідацією пожеж, допомогою населенню та відновлювальними роботами на трьох об’єктах у Харкові.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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