15.06.2025 09:27 Рита Парфенова

У Куп’янську зафіксовано ворожий авіаудар – пошкоджено будинок

Росіяни завдали ударів по місту Куп’янськ, застосувавши чотири некеровані авіаційні ракети. Постраждалих серед мирного населення немає.

Протягом минулої доби під ворожим обстрілом опинилося місто Куп’янськ Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Російська армія застосувала чотири некеровані авіаційні ракети.

У результаті удару в Куп’янську пошкоджено приватний житловий будинок. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 14 по 15 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 19 виїздів, включно з ліквідацією пожеж, допомогою населенню та відновлювальними роботами на трьох об’єктах у Харкові.