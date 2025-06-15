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15.06.2025  09:27   Рита Парфенова

У Куп’янську зафіксовано ворожий авіаудар – пошкоджено будинок

Росіяни завдали ударів по місту Куп’янськ, застосувавши чотири некеровані авіаційні ракети. Постраждалих серед мирного населення немає.

На Харківщині окупанти обстріляли Куп’янськ чотирма авіаційними ракетами – зафіксовано руйнування житлового будинку.

Протягом минулої доби під ворожим обстрілом опинилося місто Куп’янськ Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Російська армія застосувала чотири некеровані авіаційні ракети.

У результаті удару в Куп’янську пошкоджено приватний житловий будинок. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 14 по 15 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 19 виїздів, включно з ліквідацією пожеж, допомогою населенню та відновлювальними роботами на трьох об’єктах у Харкові.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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