Грози та шквали 15 червня: по Харківщині оголошено жовтий рівень небезпеки

Удень 15 червня синоптики попереджають про грози в Харкові та області. Місцями можливі шквали до 20 м/с.
На 15 червня в Харківській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, передає РЕДПОСТ.
За даними синоптиків, у Харкові протягом дня очікується гроза. У регіоні також прогнозують грозову погоду, а місцями – шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.
Такі погодні умови можуть створити труднощі для роботи енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.
Служби екстреного реагування закликають бути уважними та дотримуватися заходів безпеки.
Попередження має I рівень небезпечності (жовтий).
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 15 червня у Харкові йтиме дощ, який послабшає ближче до вечора.
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У Харкові цього дня сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар. Протягом доби йтиме дощ, який послабшає ближче до вечора.
Щороку в третю неділю червня у світі відзначають День батька. У 2025 році припадає на 15 червня.
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