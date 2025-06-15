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15.06.2025  08:08   Рита Парфенова

Грози та шквали 15 червня: по Харківщині оголошено жовтий рівень небезпеки

Удень 15 червня синоптики попереджають про грози в Харкові та області. Місцями можливі шквали до 20 м/с.


Фото з відкритих джерел

На 15 червня в Харківській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, передає РЕДПОСТ.

За даними синоптиків, у Харкові протягом дня очікується гроза. У регіоні також прогнозують грозову погоду, а місцями – шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

Такі погодні умови можуть створити труднощі для роботи енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Служби екстреного реагування закликають бути уважними та дотримуватися заходів безпеки.

Попередження має I рівень небезпечності (жовтий).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 15 червня у Харкові йтиме дощ, який послабшає ближче до вечора.

Тэги:  гроза, негода, харків
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