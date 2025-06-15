15.06.2025 07:30 Рита Парфенова

15 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку в третю неділю червня у світі відзначають День батька. У 2025 році припадає на 15 червня.

Свято виникло в США, де вперше його відзначили ще у 1909 році. Ініціатором святкування стала звичайна жінка Сонора Смарт, яка вирішила заснувати свято на честь власного батька-фермера, який самостійно виховав її та ще п’ятьох її братів і сестер, після смерті матері.



Ідея спала жінці на думку під час святкування національного Дня матері. Сонора подумала, що не може подякувати і обійняти матір, а от батько, який подарував їм любов та забезпечив усім необхідним, залишився без свята. Вона зібралася з духом і пішла до місцевої мерії із пропозицією створити День батька. Ідею схвалили і з того часу почали дякувати всім батькам, які зробили внесок у виховання дітей.



Святкування Дня батька у третю неділю червня підхопили й інші країни. В Україні його закріпили на законодавчому рівні та відзначають із 2019 року згідно з указом президента (на той час — Петро Порошенко). До 2019 року День батька відзначали неофіційно одночасно з іншими країнами світу – у третю неділю вересня.

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15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру. Ініціаторами свята стали Європейська асоціація вітроенергетики та Всесвітня рада з енергії вітру. Мета його проведення — привернення уваги громадськості (насамперед представників енергетичних комплексів різних країн) до величезного потенціалу вітроенергетики.



«За вітроенергетичними установками – майбутнє!», – кажуть експерти. Багато країн розуміють це вже зараз. Незважаючи на сумніви скептиків, які вважають «приручення вітру» безперспективною витівкою, вітроенергетичні установки (ВЕУ) сьогодні успішно діють майже у 80 країнах світу, а у виробництві енергії з вітру беруть участь тисячі людей.



Вперше День вітру відзначався у Європі 2007 року. Вже у 2009 році він набув статусу всесвітнього, до святкування приєдналися понад 30 країн. З кожним роком їхня кількість швидко зростає.



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Генеральна Асамблея ООН оголосила 15 червня Всесвітнім днем поширення інформації про зловживання щодо людей похилого віку.



Жорстоке поводження з людьми похилого віку є глобальною соціальною проблемою, яка впливає на здоров'я та права людини мільйонів людей похилого віку в усьому світі. За інформацією ООН, приблизно 4–6% людей похилого віку стикаються з якоюсь формою поганого поводження вдома.



Цього дня весь світ висловлює свою незгоду зі зловживаннями щодо деяких із представників наших старших поколінь та їхніх страждань.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять пророка Амоса та святителя Михаїла, митрополита Київського.



Якщо сон, який наснився проти 15 червня, не здійниться протягом 24 днів, тоді вже й не варто чекати на його здійснення.



Що не можна робити:

відмовляти в милостині, тому що самі станете жебраком;

сваритися, тому що довго не помиритесь;

купатися у відкритих водоймах — на дно затягне нечиста сила.



За Юліанським календарем, 15 червня Православна церква вшановує пам’ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. У народі цей день називали В’юн Зелений.



За старих часів дівчата плели вінки на щастя. В цей день вдень оселю прикрашали віночками з березових гілочок, а до обіду обов’язково пекли коровай.



Що не можна робити:

підмітати підлогу, щоб разом зі сміттям не вимести з дому благополуччя;

шити та прясти;

ходити до лісу та купатися у відкритих водоймах.

Також цього дня

1215 року англійський король Іоанн Безземельний підписав «Велику хартію вільності».



1502 – Христофор Колумб відкрив острів Мартініка.



1752 Бенджамін Франклін в експерименті з повітряним змієм довів електричну природу блискавки. Папір на змії був замінений шовком. На носі конструкції був шматок дроту, що притягував блискавку, розряд від якої проходив мокрою мотузкою і досягав металевого ключа, закріпленого на нижньому кінці мотузки.



1843 – у норвезькому Бергені народився майбутній великий композитор та музичний реформатор Едвард Гріг. У 15 років за порадою видного скрипаля на той час батьки відправили Едварда вчитися в Лейпцизьку консерваторію. Після того Гріг вирушив до Риму, де познайомився з Ференцем Лістом. Ця зустріч також багато дала майбутньому автору драми Пер Гюнт. Найбільш відомі такі п'єси з цієї опери, як «Смерть Ози», «Танеу Анітри», «У печері гірського короля», «Арабський танець» та «Пісня Сольвейг».



1844 - Чарльз Гудієр запатентував спосіб вулканізації гуми. Його винаходом в автовиробництві потім скористалися інші, а сам винахідник помер у злиднях.



1869 – американець Джон Хайат запатентував целулоїд.



1878 – у США зроблено першу спробу виробництва подібності фільму (12 фотокамер одночасно зафіксували один кадр для того, щоб визначити, чи всі чотири копита відриваються від землі при кінському галопі).



1904 – засновано футбольний клуб «Байєр» (Леверкузен).



1946 – народився Деміс Руссос (пом. 2015), грецький співак, який розпочинав разом з Вангелісом у групі «Aphrodites Child» і продовжив музичну кар'єру соло.



1954 – у Базелі (Швейцарія) засновано УЄФА – спортивну організацію, яка керує футболом у Європі та деяких західних регіонах Азії. Спочатку в УЄФА входили 25 країн, зараз їх 55. Штаб-квартира УЄФА розташовувалась у Парижі до 1959 року, коли вона переїхала до Берну. З 1995 року вона базується у швейцарському Ньйоні. Першим генеральним секретарем УЄФА був Анрі Делоне, а президентом – Еббе Шварц.



1954 – народився Джеймс Белуші, американський актор албанського походження («К-9», «Червона спека», «Кудряшка Сью»).



1966 – засновано легендарний гурт Cream.



2004 – виявлено перший мережевий вірус для мобільних телефонів – Cabir.



2007 – прем'єрний показ першого українського анімаційного мульсеріалу "Лис Микита".



2014 – вперше в історії чемпіонатів світу з футболу введено і під час матчу Франція – Гондурас довела свою ефективність автоматична система визначення голу GoalControl.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір.



за Юліанським календарем: Андрій, Дмитро, Іван, Костянтин, Марина, Марія, Никифор, Петро, Уляна.