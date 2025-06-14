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14.06.2025  16:05   Віталій Хіневич

У Харкові продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після ворожих обстрілів (фото)

14 червня харківські рятувальники разом із колегами з інших регіонів продовжили роботи на трьох зруйнованих об’єктах у Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова.


У Харкові продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після ворожих обстрілів (фото)
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Серед пошкоджених — навчальні заклади та житловий 9-поверховий будинок, що зазнали прицільних атак з боку ворога. 
 
Через прямі влучання ракет та дронів конструкції будівель серйозно постраждали й несуть загрозу для мешканців.
 
За допомогою інженерної та спецтехніки рятувальники та верхолази демонтують аварійні конструкції, розчищають завали та прибирають уламки.
 
До робіт залучено 30 надзвичайників та 10 одиниць техніки.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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