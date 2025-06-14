14.06.2025 16:05 Віталій Хіневич

У Харкові продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після ворожих обстрілів (фото)

14 червня харківські рятувальники разом із колегами з інших регіонів продовжили роботи на трьох зруйнованих об’єктах у Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова.



У Харкові продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після ворожих обстрілів (фото)



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Серед пошкоджених — навчальні заклади та житловий 9-поверховий будинок, що зазнали прицільних атак з боку ворога.

Через прямі влучання ракет та дронів конструкції будівель серйозно постраждали й несуть загрозу для мешканців.

За допомогою інженерної та спецтехніки рятувальники та верхолази демонтують аварійні конструкції, розчищають завали та прибирають уламки.

До робіт залучено 30 надзвичайників та 10 одиниць техніки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.